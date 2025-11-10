Barcelona deplasmanda 4 golle kazandı: Zirvede fark 3'e indi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.11.2025 09:52:00
Cumhuriyet Spor
La Liga'nın 12. haftasında Barcelona deplasmanda Celta Vigo'yu 4-2 yendi. Katalan devi, Real Madrid ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

İspanya La Liga'nın 12. hafta maçında Barcelona, Celta Vigo'ya konuk oldu.

Abanca Balaidos Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Barcelona, 4-2'lik skorla kazandı. 

La Liga'da oynanan mücadelede Barcelona, 10. dakikada Robert Lewandowski'nin penaltı golüyle öne geçti. 

Barcelona'da Frenkie de Jong, 79 ve 90. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı

Bu sonucun ardından Hansi Flick'in ekibi Barcelona, puanını 28'e yükselterek lider Real Madrid ile puan farkını üçe indirdi. Celta Vigo, 13 puanda kaldı.

Milli ara sonrası Barcelona, Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Celta Vigo, Alaves deplasmanına gidecek.

