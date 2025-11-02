Barcelona 3 puanı üç golle aldı!

İspanya La Liga'nın 11. haftasında Barcelona, sahasında Elche'yi konuk etti.
Olimpic Lluis Companys'te oynanan mücadeleyi Barcelona, 3-1 kazandı.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Lamine Yamal, 11. dakikada Ferran Torres ve 61. dakikada Marcus Rashford attı.
Konuk ekip Elche'nin tek golünü 42. dakikada Rafa Mir kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Barcelona, puanını 25'e yükseltti. Konuk ekip Elche ise 14 puanda kaldı.
Ligde gelecek hafta Barcelona, Celta Vigo'ya konuk olacak. Elche, Real Sociedad'ı konuk edecek.