Barcelona deplasmanda gol oldu yağdı!
Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kızılyıldız'ı 5-2 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Barcelona, Kızılyıldız deplasmanına konuk oldu. Barcelona, mücadeleden 5-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Inigo Martinez, 43 ve 53'te Robert Lewandowski, 55. dakikada Raphinha ve 76. dakiakda Fermin Lopez attı. Kızılyıldız'ın golleri 27. dakikada Silas Katompa Mvumpa ve 84. dakikada Milson'dan geldi.
KRUNIC ASİST YAPTI
Kızılyıldız'ın ilk golünde asisti yapan isim Fenerbahçe'den transfer edilen Rade Krunic oldu.
Barcelona forması giyen Raphinha, bu maçtaki golü ve Martinez'in golündeki asistiyle bu sezon 16 maçta 12 gol, 10 asiste ulaştı.
KUNDE'DEN 3 ASİST
Barcelona'da Jules Kounde; 53, 55 ve 76. dakikalarda Lewandowski, Raphinha ve Lopez'in attığı gollerde asisti yapan isim olarak karşılaşmaya damga vuran oyunculardan biri oldu.
Kızılyıldız'da Fenerbahçe'den transfer edilen Rade Krunic, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde 9 puana yükseldi. Kızılyıldız'ın 4 maç sonunda puanı bulunmuyor.
Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında sahasında Brest'i ağırlayacak. Kızılyıldız, Stuttgart'ı sahasında ağırlayacak.
Spor Haberleri
- 2024 Mustafa V. Koç Spor Ödülü'nün sahibi belli oldu
- Alperen'li Houston'dan San Antonio'ya 27 sayılık fark!
- Genç futbolcu yüzüne darbe aldı: 10 dikiş atıldı!
- Süper Lig ekibinde yol ayrımı!
- Brest Devler Ligi'nde fırtına gibi esiyor!
- Barcelona deplasmanda gol oldu yağdı!
- Feyenoord 10 kişi kaldı: Salzburg 3 puan ile tanıştı!
- Atletico Madrid, PSG'yi 90+3'te devirdi!
- Milli futbolcu Arsenal'ı yıktı!
- Deniz Gül kimdir? Deniz Gül kaç yaşında, nereli?
En Çok Okunan Haberler
-
- Çok konuşulacak 'Berat Albayrak' iddiası
- Birinci girdiği mülakatta elendi: İntihar etti!
- 'Dilruba'dan Özgür Özel'e yanıt: 'Yuh, yalana gel'
- Özel’den, Dervişoğlu’na ‘otobüs' yanıtı
- Belediyelerden hastane adımı
- Nurseli İdiz aylık kazancını açıkladı!
- Özgür Özel'den canlı yayında kayyum tepkisi!
- 'Bunu yapmayacaksanız çekin gidin'
- ‘Yediniz, içtiniz, geldiniz’
- Kelepçeli burjuvanın duyulmayan çığlığı