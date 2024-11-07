Barcelona deplasmanda gol oldu yağdı!

Yayınlanma: 07.11.2024 - 10:56

Güncelleme: 07.11.2024 - 10:56

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Barcelona, Kızılyıldız deplasmanına konuk oldu. Barcelona, mücadeleden 5-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Inigo Martinez, 43 ve 53'te Robert Lewandowski, 55. dakikada Raphinha ve 76. dakiakda Fermin Lopez attı. Kızılyıldız'ın golleri 27. dakikada Silas Katompa Mvumpa ve 84. dakikada Milson'dan geldi.

KRUNIC ASİST YAPTI

Kızılyıldız'ın ilk golünde asisti yapan isim Fenerbahçe'den transfer edilen Rade Krunic oldu.

Barcelona forması giyen Raphinha, bu maçtaki golü ve Martinez'in golündeki asistiyle bu sezon 16 maçta 12 gol, 10 asiste ulaştı.

KUNDE'DEN 3 ASİST

Barcelona'da Jules Kounde; 53, 55 ve 76. dakikalarda Lewandowski, Raphinha ve Lopez'in attığı gollerde asisti yapan isim olarak karşılaşmaya damga vuran oyunculardan biri oldu.

Kızılyıldız'da Fenerbahçe'den transfer edilen Rade Krunic, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde 9 puana yükseldi. Kızılyıldız'ın 4 maç sonunda puanı bulunmuyor.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında sahasında Brest'i ağırlayacak. Kızılyıldız, Stuttgart'ı sahasında ağırlayacak.