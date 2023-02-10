Disney Türkiye'den 'deprem' paylaşımı

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 09:08

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 10:04

Merkez üsleri Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde, 17 bini aşkın kişi hayatını kaybetti, 70 bini aşkın kişi ise yaralandı.

10 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından Disney Türkiye sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayınladı.

Yardım kuruluşlarına katkıda bulunmak için harekete geçildiği belirtilen açıklamada ayrıca ilerleyen günlerde FOX yayınları aracılığı ile depremzedelere yönelik bir yardım kampanyası planlandığı belirtildi.

'YARDIMLARIMIZI TÜM DÜNYADAKİ DISNEY ÇALIŞANLARININ KATILABİLECEĞİ ŞEKİLDE GENİŞLETTİK'

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Ülkemizde meydana gelen yıkıcı depremlerin neden olduğu kayıplardan dolayı derin bir üzüntü içindeyiz. The Walt Disney Company olarak yardım çabalarına katkıda bulunmak için ilk andan itibaren çalışma arkadaşlarımızla birlikte, ilgili yardım kuruluşlarına destek olmak için harekete geçtik.

Yardımlarımızı düzenlediğimiz bağış kampanyasıyla tüm dünyadaki Disney çalışanlarının da katılabileceği şekilde genişlettik. Ayrıca önümüzdeki günlerde FOX yayınlarımız aracılığıyla depremzedelere yönelik bir yardım kampanyası da planlıyoruz. Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu zorlu günleri hep birlikte dayanışma halinde aşacağımıza inanıyoruz.”