Barcelona, dört golle tur atladı!
İspanya Kral Kupası maçında Barcelona, Barbastro'yu deplasmanda 4-0 mağlup etti ve tur atladı.
İspanya Kral Kupası son 32 turu maçında Barcelona, ikinci lig ekiplerinden Barbastro ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Barcelona, rakibini 4-0 mağlup etti.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Eric Garcia, 31 ve 47. dakikada Robert Lewandowski ve 56. dakikada Pablo Torre attı.
Bu sonucun ardından Barcelona, kupada tur atladı. Barbastro, kupaya veda etti.
Etiketler: #barcelona #İspanya Kral Kupası #robert lewandowski
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