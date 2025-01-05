Barcelona, dört golle tur atladı!

İspanya Kral Kupası maçında Barcelona, Barbastro'yu deplasmanda 4-0 mağlup etti ve tur atladı.

Barcelona, dört golle tur atladı!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.01.2025 - 00:08

İspanya Kral Kupası son 32 turu maçında Barcelona, ikinci lig ekiplerinden Barbastro ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Barcelona, rakibini 4-0 mağlup etti.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Eric Garcia, 31 ve 47. dakikada Robert Lewandowski ve 56. dakikada Pablo Torre attı.

Bu sonucun ardından Barcelona, kupada tur atladı. Barbastro, kupaya veda etti.


Etiketler: #barcelona #İspanya Kral Kupası #robert lewandowski

İlgili Haberler

Atletico Madrid son dakika golüyle Barcelona'yı devirdi!

Atletico Madrid son dakika golüyle Barcelona'yı devirdi!
Rafael Leao'ya Barcelona'dan yakın takip

Rafael Leao'ya Barcelona'dan yakın takip
Thomas Heurtel'e büyük şok; Barcelona transferi iptal etti

Thomas Heurtel'e büyük şok; Barcelona transferi iptal etti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler