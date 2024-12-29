Rafael Leao'ya Barcelona'dan yakın takip
Barcelona'nın, Milan'ın 25 yaşındaki Portekizli oyuncusu Rafael Leao'yu gündemine aldığı iddia edildi.
Barcelona, kadrosunu güçlendirmek adına Milan'ın yıldız futbolcusu Rafael Leao'yu ile ilgileniyor.
Calciomercato'nun haberine göre, Kulüp Başkanı Joan Laporta'nın, bu transferde ünlü menajer Jorge Mendes ile olan yakın ilişkilerini devreye sokmayı planladığı belirtildi.
PERFORMANSI
Bu sezon Milan formasıyla 23 maça çıkan Leao, 6 gol 5 asistlik performans sergiledi.
Etiketler: #Rafael Leao #milan #barcelona
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