Rafael Leao'ya Barcelona'dan yakın takip

Barcelona'nın, Milan'ın 25 yaşındaki Portekizli oyuncusu Rafael Leao'yu gündemine aldığı iddia edildi.

Rafael Leao'ya Barcelona'dan yakın takip
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.12.2024 - 09:27

Barcelona, kadrosunu güçlendirmek adına Milan'ın yıldız futbolcusu Rafael Leao'yu ile ilgileniyor.

Calciomercato'nun haberine göre, Kulüp Başkanı Joan Laporta'nın, bu transferde ünlü menajer Jorge Mendes ile olan yakın ilişkilerini devreye sokmayı planladığı belirtildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Milan formasıyla 23 maça çıkan Leao, 6 gol 5 asistlik performans sergiledi.


Etiketler: #Rafael Leao #milan #barcelona

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