Barcelona El Clasico'da Real Madrid'i devirdi
Barcelona, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 26. haftasında kendi sahasında konuk ettiği Real Madrid'i 2-1 mağlup etti.
İspanya La Liga'nın 26. haftasında Barcelona ile Real Madrid, El Clasico'da karşı karşıya geldi. Camp Nou'da oynanan derbiyi ev sahibi Barcelona, geriden gelip 2-1 kazandı.
Real Madrid, 9. dakikada Rafael Araujo'nun kendi kalesine attığı gol ile 1-0 öne geçti. Sergi Roberto, devre bitmek üzereyken skoru eşitledi.
GOL VAR'DAN DÖNDÜ
Konuk ekip, 81. dakikada Marco Asensio ile yeniden öne geçti ancak VAR incelemesinin ardından pozisyonun ofsayt olduğuna karar verildi ve gol iptal edildi.
Barcelona, 90+2. dakikada Balde'nin ortası ve Franck Kessie'nin golüyle derbiyi kazandı. Katalanlar, bu golle birlikte Real Madrid'e karşı Camp Nou'da iki maç aradan sonra kazandı.
BARCELONA FARKI AÇTI
El Clasico'dan büyük bir zaferle ayrılan Barcelona, puanını 68 yaptı ve takipçisi Real Madrid ile olan farkı bitime 12 hafta kala 12'ye çıkardı.
Barcelona, milli maç arasından sonra Elche deplasmanına gidecek. Real Madrid ise sahasında Valladolid'i ağırlayacak.
El Clasico'larda 253. kez karşı karşıya gelen iki takımdan Real Madrid'in 101, Barcelona'nın 100 galibiyeti bulunurken, 52 maçta beraberlikle sonuçlandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kahramanmaraş'ta peş peşe dört deprem!
- TGRT'den kovulan Ekrem Açıkel'in yeni kanalı belli oldu
- Heyelan tehlikesi: 3 ev tahliye edildi
- BİLD'den Kılıçdaroğlu-Erdoğan karşılaştırması
- Cumhur'un ortağından HÜDA PAR'a 'ses' yok
- Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan Şahan Gökbakar'a çağrı
- Muharrem İnce kimlere, neden küstüğünü tek tek anlattı
- Halil İbrahim Ölmez'in annesi canlı yayında isyan etti
- Lüks araç konvoyuyla aday adaylığı başvurusuna tepki
- Emekli amiralden İnce ve Oğan'a çağrı!