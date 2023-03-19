La Liga'da Atletico Madrid, Valencia'yı 3 golle geçti

Atletico Madrid, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin 26. haftasında kendi sahasında karşılaştığı Valencia'yı 3-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 09:11
La Liga'da Atletico Madrid, Valencia'yı 3 golle geçti
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La Liga 26. hafta maçında Ateltico Madrid, deplasmanda Valencia ile karşılaştı.

Estadio Civitas Metropolitano'da oynanan maçı Atletico Madrid 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Griezmann, 49. dakikada Carrasco ve 67. dakikada Lemar kaydetti.

MADRID EKİBİ ÜST SIRALARA TUTUNDU

Alınan bu sonucun ardından Atletico puanını 51'e yükseltti 3. sıradaki yerini korudu. Valencia ise 26 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Madrid, Real Betis'i konuk edecek. Valencia ise Rayo Vallecano ile karşılaşacak.


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