La Liga'da Atletico Madrid, Valencia'yı 3 golle geçti
Atletico Madrid, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin 26. haftasında kendi sahasında karşılaştığı Valencia'yı 3-0 mağlup etti.
La Liga 26. hafta maçında Ateltico Madrid, deplasmanda Valencia ile karşılaştı.
Estadio Civitas Metropolitano'da oynanan maçı Atletico Madrid 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Griezmann, 49. dakikada Carrasco ve 67. dakikada Lemar kaydetti.
MADRID EKİBİ ÜST SIRALARA TUTUNDU
Alınan bu sonucun ardından Atletico puanını 51'e yükseltti 3. sıradaki yerini korudu. Valencia ise 26 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Madrid, Real Betis'i konuk edecek. Valencia ise Rayo Vallecano ile karşılaşacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Altaylı ile Pelikancı Selman Öğüt arasında tartışm
- 'Milyon verip aldılar ama...'
- CHP'den 'Muharrem İnce' yorumu
- İmamoğlu seçimleri işaret etti, tek şartı açıkladı
- Muhalefet 'düşman' oldu!
- RTÜK sansür için iş başında: Halk TV'ye inceleme
- Meral Akşener'den 'Muharrem İnce' açıklaması
- 'Meşveret'çiler seçim kararını açıkladı
- Cansız mankenlere saldırdı
- Emek ve Özgürlük'ten 'Cumhurbaşkanı adayı' kararı