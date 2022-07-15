Barcelona, Emre Demir'i kadrosuna kattı
Süper Lig ekibi Kayserispor'dan, Barcelona B Takımı’na transfer olan Emre Demir, İspanyol ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Geride kalan sezonun devre arasında Barcelona ile anlaşan ve yarım sezonu Kayserispor'da geçiren Emre Demir, İspanya'ya giderek yeni takımının formasını giydi.
Sağlık kontrolünden geçen ve ardından da 5 yıllık sözleşmeye imza atan Emre, kulüp televizyonuna ilk röportajını da verdi. İspanyol temsilcisine, "Merhaba Kules (Taraftar grubunun ismi). Burada olmaktan çok mutluyum" mesajı veren genç oyuncu, "Hayallerimi süsleyen takımdayım. Umarım bir gün bu forma ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşarım" ifadelerini kullandı.
Barcelona, bu transfer için Kayserispor'a 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Katalan ekip, geçen sezon Emre Demir için şu açıklamayı yapmıştı:
"Barcelona B, Kayserispor'dan Emre Demir'i 2 milyon Euro bonservis bedeli + bonuslar karşılığında transfer etti. 2027'ye kadar anlaşmaya varılan oyuncu mevcut sezonu Türk ekibinde geçirecek. 17 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedeli 400 milyon Euro olarak belirlendi."
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