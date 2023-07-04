Barcelona, Fenerbahçe’nin yıldızını alırsa serbest kalma bedelini 1 milyar Avro yapacak: Arda’ya rekor bedel

Yayınlanma: 04.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 04.07.2023 - 04:00

Dünya devi İspanyol kulübünün, Sarı-Lacivertlilere Arda için sunduğu teklifin detayları ortaya çıkmaya başladı. Genç futbolcunun sözleşmesinde 17.5 milyon Avro’ya serbest kalacağı yönünde madde bulunuyor. Ancak Arda’nın kulübü Fenerbahçe’nin daha çok bonservis kazanması adına rakamın yükseltilmesini Barcelona’ya şart koştuğu öğrenildi. Katalan ekibinin teklifinin 23 milyon Avro olduğu, buna yıllara bölünecek ve toplamda 10 milyon Avro’yu bulacak bonusların da eklendiği belirtildi. Barcelona’nın 5 yıllık sözleşme imzalamayı düşündüğü Arda Güler’in serbest kalma bedelini ise 1 milyar Avro olarak belirleyeceği konuşuluyor. Özellikle İspanyol kaynaklar bu durumu doğrulayan bilgiler veriyor. Barcelona ve Fenerbahçe, Arda’nın bir sezon daha Sarı-Lacivertlilerde kalması konusunda hemfikir. Genç futbolcunun da bu düşünceye soğuk bakmadığı konuşuluyor.

‘TEK YUMRUK OLALIM’

F.Bahçe, teknik direktör İsmail Kartal’la 1 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi. Sarı-Lacivertlilerdeki 3. dönemine başlayan tecrübeli çalıştırıcı, F.Bahçe taraftarına seslenip “Bu takımın sizin inancınıza, sizin koşulsuz desteğinize ihtiyacı var! Vakit tek yumruk olma vakti!” dedi. Kartal’ın imza töreni başkan Ali Koç’un katılımıyla yarın saat 16.00’da Samandıra’da yapılacak.

3 TEMMUZ AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Kulübü, 3 Temmuz şike kumpasının 12. yılı için bir mesaj yayınladı. Sarı-Lacivertlilerin açıklamasında “Yüce Türk yargısı verdiği kararla F.Bahçe’ye yapılanları hukuk önünde de gözler önüne serdi, kumpası tescil etti, rol sahiplerini binlerce yıllık hapis cezasına mahkûm etti. F.Bahçe için kumpasın rol sahiplerinden hesap sorulana, maddi ve manevi zararlarımız tazmin edilene kadar bu süreç bitmeyecek” denildi.

PANEL DÜZENLENDİ

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği, FETÖ’nün 3 Temmuz şike kumpasının 12. yılında dün Caddebostan Kültür Merkezi’nde “3 Temmuz’un Dünü, Bugünü, Yarını” başlıklı panel düzenledi.

UMUT FENERBAHÇE’DE

Fenerbahçe, Eyüpspor’un forveti Umut Nayir ile her konuda anlaştı. Geçen sezon kiralık oynadığı Ümraniyespor’da 18 gol atan ve A Milli Takım’a kadar yükselen 30 yaşındaki forvet Sarı-Lacivertlilerle 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Nayir F.Bahçe’ye transferi için İstanbul’a gelirken bugün sağlık kontrolünden geçecek.