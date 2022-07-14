Barcelona, Fransız futbolcusu Dembele ile sözleşme uzattı
La Liga devi Barcelona, Fransız futbolcusu Ousmane Dembele ile sözleşme uzattı. Yıldız isim 2024'e kadar Katalan ekibinin formasını giyecek.
İspanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Barcelona, Fransız yıldızı Ousmane Dembele ile yeni sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki kanat oyuncusunun 2024 yılına kadar Barcelona forması giyeceği kaydedildi.
2017 yılında Borussia Dortmund'a bonuslarla 140 milyon avro ödeyerek Dembele'yi kadrosuna katan Barcelona, 5 yıllık sözleşmesi sona eren futbolcuyu takımda tutmak için çaba harcıyordu.
Katalan ekibinde ikisi lig olmak üzere 5 kupa kazanan Dembele, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sekteye uğrayan Barcelona kariyerinde tüm kulvarlarda 150 maça çıktı ve 32 kez rakip fileleri havalandırdı.
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