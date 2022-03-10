Barcelona - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11 ne?

10 Mart 2022 Perşembe, 08:58

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyıla karşı karşıya gelecek.

Camp Nou'da TSİ 23.00'te başlayacak mücadele, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak. Karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonundan hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ile Aurelien Berthomieu üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Jeremie Pignard olacak.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Galatasaray'da sakatlığı olan kaptan Arda Turan dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Sarı-kırmızılılarda kafileye, UEFA listesinde yer almayan Omar Elabdellaoui de dahil edilirken, sakatlığı bulunan Arda Turan kamp kadrosunda yer almadı.

Barcelona'da UEFA listesine adı yazılmayan Dani Alves'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Ansu Fati, Sergi Roberto, Balde ve Umtiti maç kadrosunda yer almayacak.

BARCELONA OLDUKÇA FORMDA

Xavi sonrası büyük değişim yaşayan Barcelona La Liga'da 11 maçtır yenilmiyor. Katalan ekibi UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda ise ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Napoli'yi deplasmanda 4-1 yenerek Galatasaray'ın rakibi olmuştu. Xavi'nin öğrencileri ayrıca son 2 ayda Atletico Madrid, Valencia ve Athletic Bilbao gibi güçlü takımlar karşısında 4 gollü galibiyetler aldı.

MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Ter Stegen, Dest, Araujo, Pique, Alba, Pedri, Busquets, De Jong, Traore, Aubameyang, Torres

Galatasaray: Pena, Boey, Marcao, Nelsson, van Aanholt, Berkan, Taylan, Feghouli, Cicaldau, Kerem, Mohamed