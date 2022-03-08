Fenerbahçe-Trabzonspor maçının disiplin sevkleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasındaki tartışmalı olaylar sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen isimler belli oldu. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, açıklamaları sebebiyle PFDK'ye sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasındaki olaylar sebebiyle birçok ismin PFDK'ye sevk edildiğini açıkladı.
TFF, Fenerbahçe Kulübü'nü, başkan Ali Koç ile yönetici Selahattin Baki'yi ve sarı-lacivertli takımın oyuncuları İrfan Can Kahveci ile Mert Hakan Yandaş'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, kurul, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un, 6 Mart Pazar günü kulübün sosyal medya hesabındaki paylaşımında yer alan açıklamasındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevkine karar verdi.
Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve sosyal medya hesabından paylaşımındaki sportmenliğe aykırı hareketlerden dolayı da sarı-lacivertli takım, kurula gönderildi.
Sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'nin ise Trabzonspor maçındaki hakaretinden dolayı tedbirli olarak kurula sevki yönünde karar alındı.
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş aynı maçtaki hakareti, İrfan Can Kahveci de kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye gönderildi.
Trabzonsporlu futbolcu Tymoteusz Puchacz, Fenerbahçe maçındaki hakareti nedeniyle tedbirli şekilde PFDK'ye sevk edildi.
Kurul, Süper Lig takımlarından Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor ile Yukatel Kayserispor'u da kurula gönderme kararı aldı.
Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, kulübün görevlileri Onur Salmaz ve Zülfinaz Vural'ın da PFDK'ye sevkine karar verildi.
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