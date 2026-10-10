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Barcelona, Galatasaray maçı öncesi güle oynaya kazandı

Barcelona, Galatasaray maçı öncesi güle oynaya kazandı

10.10.2026 21:35:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Barcelona, Galatasaray maçı öncesi güle oynaya kazandı

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi Barcelona, LaLiga'da Getafe'yi 3-0 yendi.

Milli ara dönüşünde Barcelona, Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe'yi konuk etti.

Spotify Camp Nou'da oynanan maça Katalan devi, 2. dakikada Gordon'un golüyle başladı. Karşılaşmanın 30. dakikasında Barcelona, Gabriel Jesus ile farkı 2'ye çıkardı.

İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Barça, ikinci yarı bir gol daha buldu. İspanyol ekibi, Jules Kounde'nin 73'te attığı golle maçı 3-0 kazandı.

Liderliğini sürdüren Barcelona puanını 24 yaptı. Getafe ise 8 puanda kaldı. Milli futbolcu Enes Ünal, maç kadrosunda yer almadı.

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