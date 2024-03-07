Barcelona'dan Arteta ile görüşme!

İspanya La Liga ekipelerşnden Barcelona'da Başkan Joan Laporta ve sportif direktör Deco, teknik direktörlük için Mikel Arteta ile görüştü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.03.2024 - 09:35
Barcelona'dan Arteta ile görüşme!
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Xavi ile sezon sonunda yollarını ayıracak olan Barcelona'da yeni teknik direktör arayışları devam ediyor.

Relevo'da yer alan habere göre; Barcelona, Mikel Arteta'yı takımın başına getirmek istiyor.

DECO, ARTETA İLE GÖRÜŞTÜ

Haberde başkan Joan Laporta ve sportif direktör Deco, teknik direktörlük için Mikel Arteta ile görüştüğü belirtildi.

Görüşmeden herhangi bir sonuç çıkmadığı ve anlaşmanın pek de yakın olmadığı ifade edildi.

Aralık 2019'dan beri Arsenal'i çalıştıran Arteta'nın İngiliz ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.


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