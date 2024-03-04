Frenkie de Jong'dan Barcelona'ya kötü haber!

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da sakatlığı bulunan Frenkie de Jong, 4-5 hafta formasından uzak kalacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.03.2024 - 16:48
Frenkie de Jong'dan Barcelona'ya kötü haber!
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İspanya La Liga ekibi Barcelona'ya, Hollandalı orta saha oyuncusu Frenkie de Jong'tan kötü haber geldi.

Kulüp, 26 yaşındaki futbolcunun sağ ayak bileğinde yan bağ burkulması tespit edildiğini açıkladı.

4-5 HAFTA SAHADAN UZAK KALACAK

Hollandalı futbolcunun sakatlığı nedeniyle 4-5 hafta formasından uzak kalması bekleniyor.

Barcelona'da bu sezon 27 maçta süre bulan Frenkie de Jong, 2 kez gol sevinci yaşadı.


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