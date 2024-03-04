Frenkie de Jong'dan Barcelona'ya kötü haber!
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da sakatlığı bulunan Frenkie de Jong, 4-5 hafta formasından uzak kalacak.
İspanya La Liga ekibi Barcelona'ya, Hollandalı orta saha oyuncusu Frenkie de Jong'tan kötü haber geldi.
Kulüp, 26 yaşındaki futbolcunun sağ ayak bileğinde yan bağ burkulması tespit edildiğini açıkladı.
4-5 HAFTA SAHADAN UZAK KALACAK
Hollandalı futbolcunun sakatlığı nedeniyle 4-5 hafta formasından uzak kalması bekleniyor.
Barcelona'da bu sezon 27 maçta süre bulan Frenkie de Jong, 2 kez gol sevinci yaşadı.
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