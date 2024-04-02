Barcelona'dan ayrılacağını söylemişti: Xavi'ye sürpriz talip!

İspanya La Liga ekibi Barcelona'dan ayrılacağını söyleyen Xavi'ye Hollanda takımı talip oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.04.2024 - 18:13
Barcelona'dan ayrılacağını söylemişti: Xavi'ye sürpriz talip!
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Sezon sonunda Barcelona'dan ayrılacağını açıklayan İspanyol teknik adam Xavi'ye sürpriz bir talip çıktı.

İspanyol basınından Sport'un haberine göre; Ajax'ın, sezon sonunda takımın başına getirmek için belirlediği teknik direktör adaylarından biri de Xavi.

GENÇ OYUNCULARLA İLETİŞİMİ İYİ

Haberde, Ajax'ın Xavi'nin genç oyuncular ile olan ilişkisini çok beğendiği ve oyun anlayışını da kulübe uygun gördüğü belirtilirken Ajax yönetiminin Xavi'nin çevresiyle iletişime geçtiği yazıldı.

Bununla beraber Barcelona Kulübü de Xavi'yi görevde tutmak isterken, Xavi ise Barcelona'dan ayrılması durumunda 1 yıl dinlenmeyi planlıyor.

Bu sezon geçici olarak John van' t Schip yönetiminde devam eden Ajax, Eredivisie'de 44 puanla 5. sırada bulunuyor.


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