Barcelona, İspanyol futbolcu Gavi lie sözleşme yeniledi!

14 Eylül 2022 Çarşamba, 15:12

Barcelona, İspanyol futbolcu Gavi ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, altyapıdan yetişen 18 yaşındaki İspanyol futbolcuyla 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.

1 MİLYAR EURO'LUK SERBEST KALMA MADDESİ

İspanya Milli Takımı'nın da formasını giyen Gavi'nin sözleşmesinde 1 milyar Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.

Barcelona ile tüm kulvarlarda 54 maça çıkan genç futbolcu, 2 kez rakip fileleri havalandırdı.