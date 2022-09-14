Barcelona, İspanyol futbolcu Gavi lie sözleşme yeniledi!
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, orta saha oyuncusu Gavi ile yeni sözleşme imzaladı.
Barcelona, İspanyol futbolcu Gavi ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, altyapıdan yetişen 18 yaşındaki İspanyol futbolcuyla 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.
1 MİLYAR EURO'LUK SERBEST KALMA MADDESİ
İspanya Milli Takımı'nın da formasını giyen Gavi'nin sözleşmesinde 1 milyar Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.
Barcelona ile tüm kulvarlarda 54 maça çıkan genç futbolcu, 2 kez rakip fileleri havalandırdı.
Video Haberler
- Tiyatro gibi düğün
- Eşi benzeri yok
- Görenler şoke oluyor
- Sarıgül: Her zaman mevzideyiz, pusudayız
- İstanbul'da korkutan hortum!
- Eskişehir'de gerçeği aratmayan 'Airsoft' savaşı
- ''70 yıllık mazimiz var''
- Turistleri kandıran imitasyon parfüm satıcılarına operas
- İnancı ve hırsıyla kanseri yendi
- Gelinlik hayali gerçek oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Yüzlerce pilot orduya geri dönmeye zorlandı
- Yakın çevresine sordu: Sedat Peker neden sustu?
- 'Tam bir küstahlık ve edepsizlik'
- Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesine tepki
- Saldırı görüntüleri ortaya çıktı
- Almanya EuroBasket'te yarı finalde!
- AKP’li meclis üyesinden akıllara zarar iddia
- 6’lı masaya yeni ayak eklediler
- Sedat Peker'in evine silahlı saldırı: 1 yaralı
- AKP'li Göksu'ya böyle yanıt verdi