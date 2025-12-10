Barış Alper Yılmaz'dan Monaco mağlubiyeti açıklaması: 'Taraftarlarımızdan özür dileriz'

Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, Monaco karşılaşmasının ardından konuştu.

Milli futbolcu, "Maçı kazanmak için geldik ama istediğimiz sonucu alamadık, üzgünüz. Taraftarlarımızdan özür dileriz. Son iki maça aslanlar gibi çıkıp, onları mutlu edeceğiz. Her şey bizim elimizde" dedi.

"HATALARIMIZDAN DERS ALACAĞIZ"

Barış Alper Yılmaz, "Galatasaray en iyi yerde olmayı hak ediyor. Kalan iki maça en iyi şekilde hazırlanacağız. Hatalarımızdan ders alacağız. İnşallah hayırlısı olacak" diye konuştu.