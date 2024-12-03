Barcelona kabustan uyandı! 3 maç sonra galibiyet...

Yayınlanma: 03.12.2024 - 23:52

Güncelleme: 03.12.2024 - 23:52

LaLiga'nın 19. haftasında Hansi Flick'in ekibi Barcelona deplasmanda Jagoba Arrasate'nin yönetimindeki Mallorca'yı 5-1 mağlup etti.

Barcelona'nın gollerini 12. dakikada Ferran Torres, 56. dakikada penaltıdan Raphinha, 74. dakikada yine Raphinha, 79. dakikada Frenkie de Jong ve 84. dakikada Pau Victor kaydetti.

Mallorca'nın tek golünü ise 43. dakikada Vedat Muriqi attı. Muriqi, bu sezon Real Madrid'in ardından Barcelona ağlarını da sarsmayı başardı.

Barcelona forması giyen Raphinha, bu sezon gösterdiği performansla Brezilyalı efsane Ronaldinho'yu hatırlatıyor. Bu sezon Barcelona formasıyla 21 resmi maça çıkan Brezilyalı yıldız, bu maçlarda 16 gol 10 asistlik performans gösterdi.

Bu sonuçla birlikte Barcelona ligde 3 maç aradan sonra kazandı ve puanını 37'ye yükseltti. Mallorca ise 24 puanda kaldı.

Barcelona ligin bir sonraki maç haftasında deplasmanda Real Betis ile karşılaşırken, Mallorca deplasmanda Celta Vigo'ya konuk olacak.