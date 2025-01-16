Barcelona kupada 5 golle turladı!
İspanya Kral Kupası son 16 turu maçında Barcelona, sahasında Real Betis'i 5-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.
İspanya Kral Kupası son 16 turu maçında Barcelona, sahasında Real Betis ile karşılaştı. Lluís Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı Barcelona 5-1 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Gavi, 27. dakikada Jules Kounde, 58. dakikada Raphinha, 67. dakikada Ferran Torres ve 75. dakikada Lamine Yamal kaydetti. Betis'in tek golü 84. dakikada Vitor Roque'den geldi.
YİNE 5 GOL ATTILAR
Real Madrid'i 12 Ocak'ta İspanya Süper Kupa finalinde 5-2 mağlup eden Hansi Flick'in takımı, Real Betis maçında da rakip filelere 5 gol göndermeyi başardı.
Bu galibiyetin ardından Barcelona kupada adını bir üst tura yazdıran takım oldu.
Etiketler: #barcelona #real betis #İspanya Kral Kupası
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