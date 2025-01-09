Barcelona, Süper Kupa'da finalde!

Barcelona, Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup etti ve İspanya Süper Kupa'da finale yükseldi.

Barcelona, Süper Kupa'da finalde!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.01.2025 - 09:16

İspanya Süper Kupa yarı final karşılaşmasında Barcelona ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi. Barcelona, Suudi Arabistan'da King Abdullah Stadyumu'nda oynanan maçı Barcelona, 2-0'lık skorla kazandı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Gavi ve 52. dakikada Lamine Yamal attı.

Bu sonucun ardından Barcelona, İspanya Süper Kupa'da finale yükseldi.

Barcelona'nın finaldeki rakibi Mallorca ile Real Madrid arasındaki maçın galibi olacak.


Etiketler: #barcelona #Athletic Bilbao #Süper Kupa

İlgili Haberler

Rafael Leao'ya Barcelona'dan yakın takip

Rafael Leao'ya Barcelona'dan yakın takip
Thomas Heurtel'e büyük şok; Barcelona transferi iptal etti

Thomas Heurtel'e büyük şok; Barcelona transferi iptal etti
Barcelona, dört golle tur atladı!

Barcelona, dört golle tur atladı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler