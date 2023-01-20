Barcelona kupada şov yaptı!
İspanya Kral Kupası son 16 turunda Barcelona, 2. Lig ekibi Ceuta'yı 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
İspanya Kral Kupası son 16 turunda Barcelona, 2. Lig ekibi Ceuta'ya konuk oldu.
Municipal Alfonso Murube Stadı'nda oynanan maçı Barcelona 5-0 kazanarak çeyrek finale adını yazdırdı.
İlk yarıyı Raphinha'nın 41. dakikadaki golüyle önde tamamlayan Barcelona, 50 ve 90'da Lewandowski ile 70'te Ansu Fati ve 77'de Kessie'nin golleriyle galibiyete uzandı.
Barcelona'nın Kral Kupası çeyrek finalindeki rakibi kura çekiminin ardından belli olacak.
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