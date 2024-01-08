Barcelona, kupada zorlanmadan turu aldı
İspanya Kral Kupası son 32 turunda Barcelona, Barbastro'yu 3-2 yenerek üst tura yükseldi.
İspanya Kral Kupası son 32 turunda Xavi'nin ekibi Barcelona, Daniel Martinez'in yönetimindeki 4. lig ekibi Barbastro'ya konuk oldu.
Municipal de Deportes Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Barcelona 3-2 kazanırken goller; 16. dakikada Fermin Lopez, 51. dakikada Raphinha ve 88. dakikada penaltıdan Robert Lewandowski'den geldi.
Ev sahibi Barbastro'nun golleri ise 60. dakikada Adria de Mesa ve 90+3'te penaltıdan Marc Prat'tan geldi.
Bu sonuçla birlikte Barcelona üst tura yükselirken, Barbastro kupaya veda etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kolon kesen firariyle fotoğrafı ortaya çıktı!
- 40 yıl boyunca aynı numaralar: 50 milyon TL'lik ikramiye
- Uzay istasyonuyla temas kurdu, astronotla konuştu
- Şengül Kurum kimdir, kaç yaşında, nereli?
- ‘Mağdurlar burada, Murat Kurum nerede?’ sloganları
- Çiçeği burnunda aday Murat Kurum'un aile saadeti!
- İstanbul'da kar yağışı tahmini değişti
- 'Hilafet sancağı' taşıdılar!
- Bira fiyatlarına dev zam!
- Elton John'dan Jackson hakkında sert itiraflar