Eski Fenerbahçeli yıldızlaştı: El Clasico'da zafer Barcelona'nın!

Barcelona, EuroLeague'in 18. haftasında kendi evinde ağırladığı Real Madrid'i 83-78 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.01.2024 - 09:15
Eski Fenerbahçeli yıldızlaştı: El Clasico'da zafer Barcelona'nın!
Abone Ol google-news

THY EuroLeague'in 18. hafta maçında El Clasico'da Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. 

Çekişmeli geçen mücadeleyi Barcelona, son çeyrekteki etkili oyunuyla 83-78 kazandı.

ESKİ FENERBAHÇELİ YILDIZLAŞTI

Barcelona'da Jan Vesely, 27 sayı ile galibiyetin mimarı oldu. 

Bu sonuçla birlikte Barcelona, toplamda 12. galibiyetini alırken, Real Madrid, ikinci yenilgisini yaşadı. 


barcelona real madrid euroleague el clasico

İlgili Haberler

Fenerbahçe Beko'da Sarunas Jasikevicius'tan 2 isim için uyarı!

Fenerbahçe Beko'da Sarunas Jasikevicius'tan 2 isim için uyarı!
Rakip İstanbulspor: Fenerbahçe'de 7 eksik!

Rakip İstanbulspor: Fenerbahçe'de 7 eksik!
2 isimde sona doğru: Fenerbahçe'de rota belli!

2 isimde sona doğru: Fenerbahçe'de rota belli!

En Çok Okunan Haberler