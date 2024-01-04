Eski Fenerbahçeli yıldızlaştı: El Clasico'da zafer Barcelona'nın!
Barcelona, EuroLeague'in 18. haftasında kendi evinde ağırladığı Real Madrid'i 83-78 mağlup etti.
THY EuroLeague'in 18. hafta maçında El Clasico'da Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi.
Çekişmeli geçen mücadeleyi Barcelona, son çeyrekteki etkili oyunuyla 83-78 kazandı.
ESKİ FENERBAHÇELİ YILDIZLAŞTI
Barcelona'da Jan Vesely, 27 sayı ile galibiyetin mimarı oldu.
Bu sonuçla birlikte Barcelona, toplamda 12. galibiyetini alırken, Real Madrid, ikinci yenilgisini yaşadı.
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