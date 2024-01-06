İspanyol derbisinde kazanan Barcelona!

THY EuroLeague 19. haftasında Barcelona, Baskonia'yı sahasında 89-85'lik skorla mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.01.2024 - 09:32
İspanyol derbisinde kazanan Barcelona!
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THY EuroLeague 19. haftasında Barcelona ile Baskonia karşı karşıya geldi. 

Barcelona sahasında ağırladığı Baskonia'yı sahasında 89-85 yendi.

Barcelona'da Jan Vesely 23 sayı kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte Barcelona, 13. galibiyetini elde etti.


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