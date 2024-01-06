İspanyol derbisinde kazanan Barcelona!
THY EuroLeague 19. haftasında Barcelona, Baskonia'yı sahasında 89-85'lik skorla mağlup etti.
THY EuroLeague 19. haftasında Barcelona ile Baskonia karşı karşıya geldi.
Barcelona sahasında ağırladığı Baskonia'yı sahasında 89-85 yendi.
Barcelona'da Jan Vesely 23 sayı kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Barcelona, 13. galibiyetini elde etti.
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