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Barcelona - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyon Barcelona, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 37. haftasında kendi sahasında Mallorca'yı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 13:24
Barcelona - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da 37. hafta heyecanı yaşanıyor.

Xavi Hernandez yönetimindeki Barcelona, kendi sahasında Javier Aguirre'nin takımı Mallorca'yı konuk edecek.

BARCELONA - MALLORCA MAÇI SAAT KAÇTA?

Camp Nou'da oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

BARCELONA - MALLORCA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Jorge Vazquez'in yöneteceği karşılaşma S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.

Barcelonai ligde oynadığı son maçta Valladolid deplasmanından 3-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.

Mallorca ise kendi sahasında Valencia'yı 1-0 mağlup etmişti. 


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