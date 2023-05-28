Barcelona - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyon Barcelona, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 37. haftasında kendi sahasında Mallorca'yı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
İspanya La Liga'da 37. hafta heyecanı yaşanıyor.
Xavi Hernandez yönetimindeki Barcelona, kendi sahasında Javier Aguirre'nin takımı Mallorca'yı konuk edecek.
BARCELONA - MALLORCA MAÇI SAAT KAÇTA?
Camp Nou'da oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
BARCELONA - MALLORCA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Jorge Vazquez'in yöneteceği karşılaşma S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.
Barcelonai ligde oynadığı son maçta Valladolid deplasmanından 3-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.
Mallorca ise kendi sahasında Valencia'yı 1-0 mağlup etmişti.
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