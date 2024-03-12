Barcelona - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında kendi sahasında Napoli ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor.
Xavi Hernandez yönetimindeki Barcelona, kendi sahasında Francesco Calzona'nın ekibi Napoli ile karşı karşıya gelecek.
BARCELONA - NAPOLİ MAÇI SAAT KAÇTA?
Lluís Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
BARCELONA - NAPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Hollandalı hakem Danny Desmond Makkelie'nin yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
Barcelona ile Napoli, İtalya'da oynanan ilk maçta 1-1 berabere kalmıştı.
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