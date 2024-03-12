Barcelona - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında kendi sahasında Napoli ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.03.2024 - 11:25
Barcelona - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor.

Xavi Hernandez yönetimindeki Barcelona, kendi sahasında Francesco Calzona'nın ekibi Napoli ile karşı karşıya gelecek.

BARCELONA - NAPOLİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Lluís Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

BARCELONA - NAPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Hollandalı hakem Danny Desmond Makkelie'nin yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Barcelona ile Napoli, İtalya'da oynanan ilk maçta 1-1 berabere kalmıştı.


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