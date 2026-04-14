Gençlerbirliği'nde Galatasaray maçı öncesi kadro dışı kararı!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak Gençlerbirliği'nde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Gençlerbirliği Haber Ajansı'nın aktardığına göre; Gençlerbirliği'nde Henry Onyekuru, Galatasaray maçı öncesinde kadro dışı bırakıldı.
ONYEKURU KADRO DIŞI KALDI
Haberde, bu kararın yönetim kurulu ve teknik direktör Volkan Demirel'in ortak kararı sonucunda alındığı bildirildi.
28 yaşındaki futbolcu, bu sezon görev aldığı 19 karşılaşmada 433 dakika sahada kaldı ancak skor katkısı yapamadı.
71 MAÇTA 34 GOLE KATKI
Nijeryalı futbolcu, daha önce Galatasaray forması giymişti. Sarı-kırmızılı takımla 71 karşılaşmaya çıkan sol kanat oyuncusu 22 gol ve 12 asist kaydetti.
Galatasaray ile Gençlerbirliği arasındaki mücadele 18 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.
Galatasaray 29 hafta sonunda topladığı 68 puanla ilk sırada, Gençlerbirliği ise 25 puanla on beşinci sırada yer alıyor.