Barcelona - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Barcelona, EuroLeague play-off turu çeyrek final ikinci maçında kendi evinde Olympiakos ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
EuroLeague'de play-off heyecanı sürüyor.
Roger Grimau yönetimindeki Barcelona, kendi evinde Christos Pappas'ın ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.
BARCELONA - OLYMPİAKOS MAÇI SAAT KAÇTA?
Palau Blaugrana Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
BARCELONA - OLYMPİAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Olympiakos, İspanya'da oynanan ilk maçta Barcelona'yı 77-75 mağlup ederek seride 1-0 öne geçmişti.
Üç galibiyete ulaşan ekip Almanya'da düzenlecek Final-Four'a katılmaya hak kazanacak.
2023-2024 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Final-Four, 24-26 Mayıs'ta Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes Benz Arena'da düzenlenecek.
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