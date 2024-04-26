Barcelona - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Barcelona, EuroLeague play-off turu çeyrek final ikinci maçında kendi evinde Olympiakos ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2024 - 10:59
Barcelona - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EuroLeague'de play-off heyecanı sürüyor.

Roger Grimau yönetimindeki Barcelona, kendi evinde Christos Pappas'ın ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

BARCELONA - OLYMPİAKOS MAÇI SAAT KAÇTA?

Palau Blaugrana Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

BARCELONA - OLYMPİAKOS  MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Olympiakos, İspanya'da oynanan ilk maçta Barcelona'yı 77-75 mağlup ederek seride 1-0 öne geçmişti.

Üç galibiyete ulaşan ekip Almanya'da düzenlecek Final-Four'a katılmaya hak kazanacak.

2023-2024 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Final-Four, 24-26 Mayıs'ta Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes Benz Arena'da düzenlenecek.


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