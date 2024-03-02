Monaco, Barcelona'yı deplasmanda devirdi!

THY Euroleague 27. hafta maçında Monaco, deplasmanda Barcelona'yı 77-67 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.03.2024 - 09:54
Monaco, Barcelona'yı deplasmanda devirdi!
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THY Euroleague 27. hafta maçında Barcelona ile Monaco karşı karşıya geldi.

Barcelona'nın ev sahipliğinde oynanan karşılaşmayı Monaco 77-67 kazandı. 

Monaco'da  Mike James 17 sayı, 8 ribaund istatistikleriyle yıldızlaştı. Barcelona'da Jan Vesely'nin 19 sayı, 10 ribaund ile double-double'ı galibiyete yetmedi. 


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