Barcelona deplasmanda Bayern Münih'i devirdi!

Barcelona, THY Euroleague'in 32. haftasında deplasmanda karşılaştığı Bayern Münih'i 87-79 yendi.

Akın Çelik
Yayınlanma: 29.03.2024 - 09:21
Barcelona deplasmanda Bayern Münih'i devirdi!
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THY EuroLeague 32. hafta maçında Bayern Münih ile Barcelona karşı karşıya geldi. 

BMW Park'ta oynanan maçı Barcelona 87-79 kazandı. 

Barcelona'da Jabari Parker, 15 sayı ile oynadı. Bayern'de Serge Ibaka'nın 17 sayısı galibiyete yetmedi. 

Bu sonuçla birlikte Barcelona, 21. galibiyetini aldı. Bayern Münih ise 19. kez kaybetti. 


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