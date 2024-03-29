Barcelona deplasmanda Bayern Münih'i devirdi!
Barcelona, THY Euroleague'in 32. haftasında deplasmanda karşılaştığı Bayern Münih'i 87-79 yendi.
THY EuroLeague 32. hafta maçında Bayern Münih ile Barcelona karşı karşıya geldi.
BMW Park'ta oynanan maçı Barcelona 87-79 kazandı.
Barcelona'da Jabari Parker, 15 sayı ile oynadı. Bayern'de Serge Ibaka'nın 17 sayısı galibiyete yetmedi.
Bu sonuçla birlikte Barcelona, 21. galibiyetini aldı. Bayern Münih ise 19. kez kaybetti.
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