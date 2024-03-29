Barcelona deplasmanda Bayern Münih'i devirdi!

Yayınlanma: 29.03.2024 - 09:21

Güncelleme: 29.03.2024 - 09:21

THY EuroLeague 32. hafta maçında Bayern Münih ile Barcelona karşı karşıya geldi.

BMW Park'ta oynanan maçı Barcelona 87-79 kazandı.

Barcelona'da Jabari Parker, 15 sayı ile oynadı. Bayern'de Serge Ibaka'nın 17 sayısı galibiyete yetmedi.

Bu sonuçla birlikte Barcelona, 21. galibiyetini aldı. Bayern Münih ise 19. kez kaybetti.