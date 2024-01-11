Barcelona - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Barcelona, İspanya Süper Kupa yarı final maçında Osasuna ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.01.2024 - 10:54
Barcelona - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya Süper Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor.

Xavi yönetimindeki Barcelona, Suudi Arabistan'da Jagoba Arrasate'nin ekibi Osasuna ile karşı karşıya gelecek.

BARCELONA - OSASUNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Al Awal Park'ta oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

BARCELONA - OSASUNA MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Alejandro Muniz'in  yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 1'den naklen yayımlanacak. 


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