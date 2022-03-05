Barcelona Pablo Torre'yi renklerine bağladı

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, 3. Lig ekibi Racing Santander'in orta saha oyuncusu Pablo Torre'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
05 Mart 2022 Cumartesi, 12:44
Barcelona Pablo Torre'yi renklerine bağladı
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La Liga ekibi Barcelona, 18 yaşındaki Pablo Torre'yi transfer etti.

Katalan kulübünden yapılan açıklamaya göre, İspanya 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda da oynayan futbolcu, 5 milyon Euro karşılığında kadroya dahil oldu.

Racing Santander'e yapılacak ödemenin, Torre'nin anlaşmadaki performans şartlarını sağlaması durumunda 20 milyon Euro'ya kadar çıkabileceği belirtildi.

Pablo Torre'nin sezonu Racing Santander'de tamamlamasının ardından Barcelona B Takımı'na katılacağı aktarıldı.

Barcelona ile 2025-26 sezonu sonuna kadar geçerli sözleşme imzalayan Torre'nin serbest kalma bedeli ise 100 milyon Euro olarak belirlendi.

Fotoğraf: Barcelona Futbol Kulübü/Twitter



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