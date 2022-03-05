Barcelona Pablo Torre'yi renklerine bağladı

05 Mart 2022 Cumartesi, 12:44

La Liga ekibi Barcelona, 18 yaşındaki Pablo Torre'yi transfer etti.

Katalan kulübünden yapılan açıklamaya göre, İspanya 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda da oynayan futbolcu, 5 milyon Euro karşılığında kadroya dahil oldu.



Racing Santander'e yapılacak ödemenin, Torre'nin anlaşmadaki performans şartlarını sağlaması durumunda 20 milyon Euro'ya kadar çıkabileceği belirtildi.

Pablo Torre'nin sezonu Racing Santander'de tamamlamasının ardından Barcelona B Takımı'na katılacağı aktarıldı.

Barcelona ile 2025-26 sezonu sonuna kadar geçerli sözleşme imzalayan Torre'nin serbest kalma bedeli ise 100 milyon Euro olarak belirlendi.

Fotoğraf: Barcelona Futbol Kulübü/Twitter



