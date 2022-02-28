Xavi Hernandezli Barcelona ligde yükselişini sürdürüyor
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Barcelona, Athletic Bilbao'yu 4 golle geçti. Barcelona, 45 puanla 4.sıraya yükseldi.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 26. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Athletic Bilbao'yu 4-0 mağlup etti.
Katalan takımının gollerini Pierre Emerick Aubameyang (Dk. 37), Ousmane Dembele (Dk. 73), Luuk de Jong (Dk. 90) ve Memphis Depay (Dk. 90+3) attı.
Ligde bir maçı eksik olan Barcelona, Xavi Hernandez'in göreve geldiği 13. haftada 9. sırada bulunurken, şu anda 45 puanla 4. sıraya kadar yükseldi.
Barcelona ligde Xavi'nin teknik direktörlüğünde çıktığı 13 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
Deplasmanda farklı yenilgi alan Athletic Bilbao ise 37 puanla 8. sırada kaldı.
Diğer yandan Barcelona'da sakatlıklarından ve takımdan ayrılacağı iddialarından dolayı en çok tartışılan isimlerden olan Fransız futbolcu Dembele, ligde bu sezonki ilk golünü attı.
Dembele 67. dakikada Ferran Torres'in yerine oyuna girerken, Barcelonalı taraftarlar ıslıklayarak Fransız futbolcuyu protesto etti.
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