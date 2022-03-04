Barcelona, resmi hesabından Galatasaray'ı tanıttı

04 Mart 2022 Cuma, 10:11

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile eşleşen Barcelona, resmi sitesinden sarı-kırmızılıları tanıtan bir yazı yayımladı.

Yayımlanan yazıda Galatasaray'ın en çok şampiyon olan Türk takımı, UEFA Kupasını kazanan tek Türk takımı ve UEFA Kupası kazanan kadronun 2002'de Dünya Kupası'nda 3. olduğunu yazdı.

GALATASARAY TANITILDI

Barcelona, sosyal medya hesabından Galatasaray analizi paylaşırken şu notlara yer verdi:

- NEF Stadı'nda, 131desibel ile rekor kırıldı.

- 2002 Dünya Kupası'nda milli takımın yarısı Galatasaraylı oyunculardan oluşan takım, dünya 3.sü oldu.

- Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı.

- Avrupa'da kupa kazanan tek Türk takımı.

- En büyük sıkıntıları geriden oyun kurmak. Torrent, Terim sonrası Barcelona stiline oynamak için çalışmalar başlattı.



