Barcelona, Pedri'nin sözleşmesini uzattı

Yayınlanma: 30.01.2025 - 17:16

Güncelleme: 30.01.2025 - 17:16

Geçen hafta Gerard Martíi ve Ronald Araujo'nun sözleşmelerini uzatan Barcelona, genç orta saha oyuncusu Pedri ile de anlaştı.

Katalan devi, 20 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin 2030 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

ispanyol yıldız, bu sezon Barcelona formasıyla 32 resmi maçta 4 gol attı ve 4 asist yaptı.