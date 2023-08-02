Barcelonalı Pedri: 'Beni satın alabilecek para henüz bulunmadı'

Barcelona'nın genç oyuncularından Pedri, hakkında çıkan transfer iddiaları hakkında açıklamada bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.08.2023 - 15:09
Barcelonalı Pedri: 'Beni satın alabilecek para henüz bulunmadı'
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Pedri hakkında çıkan transfer iddialarına açıklık getirdi.   

İsmi PSG ile anılan İspanyol yıldız Pedri, 'PSG'ye transfer olacak mısın?' sorusuna bu transferin gerçek olmadığı yönünde cevap verdi. 

''BENİ SATIN ALABİLECEK PARA HENÜZ BULUNMADI'' 

Uzun yıllar Barcelona'da kalmak istediğini belirten Pedri, ''PSG mi? Beni Barcelona'dan uzaklaştırmaları için çok şey yapmaları gerekir. "Beni, Barcelona'dan satın alabilecek para henüz bulunmadı. Transfer söylentileri beni ilgilendirmiyor, Barça'yı istiyorum ve daha uzun yıllar burada kalacağım. Hedefim kaptan olmak ve yeni Spotify Camp Nou'da oynamak" ifadelerini kullandı. 

SÖZLEŞMESİ 2026'DA SONA ERECEK 

2 sezondur Barcelona A takımı ile düzenli olarak forma giyen Pedri'nin Katalan ekibi ile 2026 yılına dek sözleşmesi bulunuyor. Genç yıldızın piyasa değeri 100 milyon euro olarak görülüyor. 


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