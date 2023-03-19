Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Lider Barcelona, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 26. haftasında kendi sahasında son şampiyon Real Madrid'i konuk edecek. El Clasico mücadelesi TSİ 23:00'te başlayacak.
İspanya La Liga'da El Clasico heyecanı yaşanıyor.
Xavi Hernandez yönetimindeki Barcelona, kendi sahasında Carlo Ancelotti'nin takımı Real Madrid'i konuk edecek.
BARCELONA - REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?
Nou Camp Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23:00'te başlayacak.
BARCELONA - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Ricardo De Burgos Bengoetxea'nın yöneteceği mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Barcelona, ligde oynadığı son maçta Athletic Bilbao deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Real Madrid ise kendi evinde konuk ettiği Espanyol'u 3-1 mağlup etmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Altaylı ile Pelikancı Selman Öğüt arasında tartışm
- 'Milyon verip aldılar ama...'
- Emek ve Özgürlük'ten 'Cumhurbaşkanı adayı' kararı
- Erdoğan aday olamaz
- Meral Akşener'den 'Muharrem İnce' açıklaması
- RTÜK sansür için iş başında: Halk TV'ye inceleme
- 'Meşveret'çiler seçim kararını açıkladı
- Kayıp çocuklarda 'beyaz otomobil' ayrıntısı
- Av. Kazmaz aday adaylığını açıkladı: Kamer Genç olacağım
- BİLD'den Kılıçdaroğlu-Erdoğan karşılaştırması