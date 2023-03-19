Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 16:19

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 16:19

İspanya La Liga'da El Clasico heyecanı yaşanıyor.

Xavi Hernandez yönetimindeki Barcelona, kendi sahasında Carlo Ancelotti'nin takımı Real Madrid'i konuk edecek.

BARCELONA - REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?

Nou Camp Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23:00'te başlayacak.

BARCELONA - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?



İspanyol hakem Ricardo De Burgos Bengoetxea'nın yöneteceği mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Barcelona, ligde oynadığı son maçta Athletic Bilbao deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Real Madrid ise kendi evinde konuk ettiği Espanyol'u 3-1 mağlup etmişti.