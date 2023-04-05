Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Barcelona, İspanya Kral Kupası yarı final ikinci maçında kendi sahasında Real Madrid'i konuk edecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği El Clasico, TSİ 22:00'de başlayacak.
İspanya Kral Kupası'nda El Clasico heyecanı yaşanıyor.
Xavi Hernandez yönetimindeki Barcelona, Kral Kupası yarı finali ikinci maçında Carlo Ancelotti'nin takımı Real Madrid'i konuk edecek.
BARCELONA - REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?
Camp Nou Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
BARCELONA - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Juan Martinez Munuera'nın yöneteceği mücadele Tivibu Spor 1 kanalından naklen yayımlanacak.
Barcelona yarı finalin ilk maçında Real Madrid'i deplasmanda 1-0 mağlup etmişti.
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