Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Barcelona, İspanya Kral Kupası yarı final ikinci maçında kendi sahasında Real Madrid'i konuk edecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği El Clasico, TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 11:39
Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya Kral Kupası'nda El Clasico heyecanı yaşanıyor.

Xavi Hernandez yönetimindeki Barcelona, Kral Kupası yarı finali ikinci maçında Carlo Ancelotti'nin takımı Real Madrid'i konuk edecek.

BARCELONA - REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?

Camp Nou Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

BARCELONA - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Juan Martinez Munuera'nın yöneteceği mücadele Tivibu Spor 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Barcelona yarı finalin ilk maçında Real Madrid'i deplasmanda 1-0 mağlup etmişti.


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