La Liga'da Real Madrid, Karim Benzema ile çok farklı
Real Madrid, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 27. haftasında kendi sahasında ağırladığı Valladolid'i 6-0 mağlup etti. Fransız yıldız Karim Benzema, 7 dakikada attığı 3 golle maça damga vurdu.
İspanya La Liga'nın 27. haftasında Real Madrid ile Valladolid karşı karşıya geldi. Estadio Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Real Madrid, 6-0'lık skorla kazandı.
Real Madrid, 22. dakikada Rodrygo ile öne geçti. Karim Benzema, sonra sazı eline aldı ve 7 dakikada hat-trick yaptı. Fransız yıldız 29, 32 ve 36. dakikalarda attığı gollerle ilk yarının skorunu belirledi.
Karim Benzema
VAZQUEZ SKORU BELİRLEDİ
Marco Asensio 73, Lucas Vazquez ise 90. dakikada attığı gollerle maçın skorunu tayin etti.
Son 5 maçta 2. galibiyetini elde eden Real Madrid, puanını 59'a yükseltti ve lider Barcelona'yı 12 puan geriden takibini sürdürdü. Valladolid'in galibiyet hasreti ise 3 maça çıktı ve 28 puanda kaldı.
Real Madrid, gelecek hafta Villarreal'i ağırlayacak. Valladolid, sahasında Mallorca'yı konuk edecek.
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