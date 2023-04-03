Barcelona, La Liga Başkanı Javier Tebas'ı istifaya davet etti

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 18:39

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 18:41

Barcelona, La Liga Başkanı Javier Tebas'a tepki gösterdi ve istifaya davet etti.

Katalan devi, Negreira Davası ile ilgili sözlerinin ardından Tebas için, "La Liga Başkanı Javier Tebas'ın kulübümüzü suçlamak için savcılığa sahte delil sunduğuna dair bir medya kuruluşunda çıkan bilgilerin ciddiyeti göz önüne alındığında Barcelona olarak derin bir öfke içinde olduğumuzu belirtmek isteriz. Sürekli kulübümüze karşı nefretini açıkça gösteren ve kulübümüzü saplantı haline getirmeye devam edeceğini bildiğimiz bu kişi derhal görevinden istifa etmeli ve daha fazla La Liga kurumunun saygınlığına zarar vermemelidir" ifadelerini kullandı.

Javier Tebas

TEBAS NE DEMİŞTİ?

La Liga Başkanı Javier Tebas, Negreira Davası için, "Barcelona, tüm olanlardan dolayı UEFA ve FIFA'nın açtığı soruşturmalardan endişe duymalı. Bu olay itibar anlamında futbol tarihin en ciddi olaylarından biri. Burada iki şey var. Biri hakemlerin satın alınabileceği ve bununla ilgili hiçbir delil yok. Diğeri ise hakem kararlarını etkilemek için lobi yapılması ki bu çok ciddi bir şey. Hakemleri etkilemek için para ödenmesi spor alanında çok ciddi bir olay ve bence suç teşkil ediyor. Haberler çıkıyor ve çıkmaya da devam edecektir çünkü medyanın rolünü yerine getirmesi kaçınılmaz. Bu yüzden Barça rahat olamaz. Barça yönetimi İspanyol futbolunun ve kendi takımının taraftarlarını rahatlatmalıdır" sözlerini sarf etmişti.