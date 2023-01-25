Barcelona - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 11:36

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 11:36

İspanya Kral Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor.

Xavi Hernandez yönetimindeki Barcelona, kendi sahasında Real Sociedad'ı ağırlayacak.

BARCELONA - REAL SOCIEDAD MAÇI SAAT KAÇTA?

Nou Camp Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23:00'te başlayacak.

BARCELONA - REAL SOCIEDAD MAÇI HANGİ KANALDA?



İspanyol hakem Jesus Gil Manzano'nun yöneteceği mücadele Tivibu Spor 4 kanalından naklen yayımlanacak.

Barcelona, kupanın son 16 turunda Ceuta'yı deplasmanda 5-0 mağlup etmişti.

Real Sociedad ise kendi evinde konuk ettiği Mallorca'yı 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti.