Barcelona - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Barcelona, İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde kendi sahasında Real Sociedad'ı ağırlayacak. Yarı finale yükselme mücadelesi TSİ 23:00'te başlayacak.
İspanya Kral Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor.
Xavi Hernandez yönetimindeki Barcelona, kendi sahasında Real Sociedad'ı ağırlayacak.
BARCELONA - REAL SOCIEDAD MAÇI SAAT KAÇTA?
Nou Camp Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23:00'te başlayacak.
BARCELONA - REAL SOCIEDAD MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Jesus Gil Manzano'nun yöneteceği mücadele Tivibu Spor 4 kanalından naklen yayımlanacak.
Barcelona, kupanın son 16 turunda Ceuta'yı deplasmanda 5-0 mağlup etmişti.
Real Sociedad ise kendi evinde konuk ettiği Mallorca'yı 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti.
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