La Liga'da Sevilla'ya tek gol yetti
Sevilla, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 18. haftasında konuk ettiği Cadiz'i 1-0 mağlup etti.
La Liga'nın 18. haftasında Sevilla, sahasında Cadiz'i ağırladı.
Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan maçı Sevilla, maçın son dakialarında bulduğu tek golle 1-0 kazanarak üç puanı aldı.
İKİ KIRMIZI KART TEK GOL
Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmazken ikinci yarıda Sevilla'da teknik direktörü Jorge Sampaoli kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Cadiz'de ise Alejo 87'de kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 89'da Sevilla'nın kazandığı penaltı vuruşunu Rakitic gole çevirerek takımına üç puanı kazandıran isim oldu.
Bu sonuçla Sevilla 18 puana yükselirken Cadiz ise 16 puanla haftayı sondan ikinci sırada tamamladı.
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