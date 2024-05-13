Barcelona - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Barcelona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 37. haftasında kendi sahasında Real Sociedad ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2024 - 09:57
Barcelona - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da 35. hafta heyecanı yaşanıyor.

Xavi Hernandez yönetimindeki Barcelona, kendi sahasında Imanol Alguacil'in ekibi Real Sociedad ile karşılaşacak.

BARCELONA - REAL SOCİEDAD MAÇI SAAT KAÇTA?

Lluís Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

BARCELONA - REAL SOCİEDAD MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Guillermo Cuadra Fernández'in yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Barcelona, ligde oynadığı son maçta Girona deplasmanından 4-2'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.

Real Sociedad ise kendi sahasında ağırladığı Las Palmas'ı 2-0 mağlup etmişti.


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