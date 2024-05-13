Spor yazarları Fatih Karagümrük - Galatasaray maçını yorumladı: 'Galatasaray'da Bellingham etkisi'

Yayınlanma: 13.05.2024 - 08:11

Güncelleme: 13.05.2024 - 08:11

Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Uğur Meleke: Bazı kulüplerin genlerinde var sanki bu: Real Madrid’in Şampiyonlar Ligi’nde, City’nin Premier Lig’de hissettirdiği o duyguyu Galatasaray da Süper Lig’de yaşatıyor. Karmaşık günlerden başarıyla çıkıyor. Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor, final yapmayı beceriyor. Bu yüzden de gelecek haftaki derbiye avantajlı gidiyorlar zaten. (Hürriyet)

"GALATASARAY'DAN GÖVDE GÖSTERİSİ"

Güntekin Onay: 16 maç üstüste kazanan, rekorlar kıran bu takım nasıl maç kaybedecek ki? Bu kadar kaliteli bir oyuncu grubunun bu kazanma arzusu ile puan kaybetmesi çok zor. Kalitenin ötesinde sahayı çok iyi parselleyen, alan daraltıp güçlü pres yapan Okan Buruk’un Galatasaray’ının saha içi organizasyonu da en üst seviyede. Son haftalarda ayrıca altı çizilmesi gereken bir husus daha var... Hakim Ziyech’in de devreye girmesi ve çok top kaybı yapan Kerem Aktürkoğlu’nun yedek kalmasıyla Galatasaray daha kolay sonuca gidiyor. (Hürriyet)

"GALATASARAY'DA BELLİNGHAM ETKİSİ"

Burak Özdemir: Galatasaray'ın galibiyetinde en büyük pay sahibi ise yine hiç kuşkusuz Barış Alper Yılmaz oldu. Sürati, fiziği, ayak hakimiyeti ve oyun bilgisi her geçen gün daha da gelişiyor. Bu sezon Galatasaray'da yaptığı etki adeta Jude Bellingham'ın bu sezon Real Madrid'de yaptığı etkiyle neredeyse birebir. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda üst düzey bir arenada üst düzey rakiplere karşı izlemek için sabırsızlanıyorum. (Fanatik)

"GALATASARAY ZOR MAÇ KAYBEDER"

Osman Şenher: Bundan sonra sürpriz olur mu? Bana göre olmaz... Hele bu futbolcular iki maçta 6 puan kaybederler mi? Mucize gibi bir şey... Artık onu bunu kötülemeyi bırakalım. Bu hırsıyla, ettiği mücadeleyle Okan Buruk’un talebeleri zirveyi hak ediyor mu? Bana göre anasının ak sütü gibi hak ediyor. Sonuçta harika, keyifli, heyacanlı, müthiş bir maç seyrettik. İki hocayı da hücum futbolu oynattıklari için kutluyorum. (Milliyet)