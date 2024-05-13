Galatasaray, Süper Lig'de bir ilkin peşinde

Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek puanını 99'a çıkardı. Sarı-kırmızılılar, 100 puanı geçmesi halinde 3 haneli puan toplayan ilk takım olacak.

AA
Yayınlanma: 13.05.2024 - 07:40
Galatasaray, Süper Lig'de bir ilkin peşinde
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Galatasaray, Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla puan toplama rekorunu 99'a çıkardı.

Sarı-kırmızılı ekip, 66. sezonu oynanan Süper Lig'de son 3 haftaya 96 puanla zirvede girdi. Galatasaray, lig tarihinde böylelikle bir sezonda en yüksek puana ulaşan takım oldu.

"Cim bom" ligin 36. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük müsabakasında aldığı galibiyetle 99 puana ulaştı.

Ligde kalan 2 haftada 100 puanı geçmesi muhtemel sarı-kırmızılıların bir sonraki hedefi 3 haneli puan toplayan ilk takım unvanını elde etmek olacak.


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