Barcelona Ronald Araujo'nun sözleşmesini uzattı

26 Nisan 2022 Salı, 15:42

Katalan ekibi Barcelona, savunma oyuncusu Ronald Araujo ile 4 yıllık anlaştığını duyurdu.

Barcelona resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Ronald Araujo ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılına kadar uzatmak için anlaşmaya varıldı. Serbest kalma maddesi 1 milyar Euro olarak belirlendi" ifadeleri kullanıldı.

Ronald Araujo, Barcelona altyapısında yetişti. Uruguaylı stoper ilk A takım formasını 2019 Ekim ayında Sevilla ile oynanan mücadelede giymişti.

Barcelona formasıyla 78 maça çıkan 23 yaşındaki savunma oyuncusu bu karşılaşmalarda 1 kırmızı kart ve 10 sarı kart gördü.

Uruguaylı genç oyuncunun şu anki güncel piyasa değeri 40 milyon Euro olarak gözüküyor.