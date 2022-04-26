Barcelona Ronald Araujo'nun sözleşmesini uzattı
İspanya La Liga'da 2. sırada bulunan Barcelona, savunma oyuncusu Ronald Araujo'nın sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı.
Katalan ekibi Barcelona, savunma oyuncusu Ronald Araujo ile 4 yıllık anlaştığını duyurdu.
Barcelona resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Ronald Araujo ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılına kadar uzatmak için anlaşmaya varıldı. Serbest kalma maddesi 1 milyar Euro olarak belirlendi" ifadeleri kullanıldı.
Ronald Araujo, Barcelona altyapısında yetişti. Uruguaylı stoper ilk A takım formasını 2019 Ekim ayında Sevilla ile oynanan mücadelede giymişti.
Barcelona formasıyla 78 maça çıkan 23 yaşındaki savunma oyuncusu bu karşılaşmalarda 1 kırmızı kart ve 10 sarı kart gördü.
Uruguaylı genç oyuncunun şu anki güncel piyasa değeri 40 milyon Euro olarak gözüküyor.
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