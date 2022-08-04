Barcelona, Sergio Busquets ve Gerard Pique'den indirim istedi!

04 Ağustos 2022 Perşembe, 10:51

Maaş bütçesinde sıkıntılar yaşayan ve geçen sezon bu sebeple Arjantinli dünya yıldızı Messi ile yollarını ayırmak zorunda kalan Barcelona'da Sergio Busquets ve Gerard Pique'den maaşlarında indirime gidilmesi istendi.

İspanyol basınında yer alan habere göre, geçen sezonki hayal kırıklığını unutturmak isteyen Katalan ekibi sezona iddialı bir kadroyla girmek istiyor. Bu doğrultuda Robert Lewandowski, Raphinha, Jules Kounde, Andreas Christensen ve Franck Kessie gibi isimleri kadrosuna katmıştı.

Bu transferler için 153 milyon Euro bonservis bedeli ödeyen İspanyol devinin altyapılarından yetişen Sergio Busquest ve Gerard Pique'den maaşlarında indirim talep ettiği iddia edildi.

Yıldız oyuncuların bu öneriye yanıtları merakla bekleniyor.