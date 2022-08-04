Barcelona, Sergio Busquets ve Gerard Pique'den indirim istedi!

Kadrosunu Robert Lewandowski, Raphinha, Jules Kounde, Andreas Christensen ve Franck Kessie gibi futbolcularla güçlendiren Barcelona'dan beklenmeyen bir hamle geldi. İddiaya göre Barcelona, altyapısından yetişen İspanyol futbolcular Sergio Busquets ve Gerard Pique'den indirim talep etti.

cumhuriyet.com.tr
04 Ağustos 2022 Perşembe, 10:51
Barcelona, Sergio Busquets ve Gerard Pique'den indirim istedi!
Abone Ol google-news

Maaş bütçesinde sıkıntılar yaşayan ve geçen sezon bu sebeple Arjantinli dünya yıldızı Messi ile yollarını ayırmak zorunda kalan Barcelona'da Sergio Busquets ve Gerard Pique'den maaşlarında indirime gidilmesi istendi.

İspanyol basınında yer alan habere göre, geçen sezonki hayal kırıklığını unutturmak isteyen Katalan ekibi sezona iddialı bir kadroyla girmek istiyor. Bu doğrultuda Robert Lewandowski, Raphinha, Jules Kounde, Andreas Christensen ve Franck Kessie gibi isimleri kadrosuna katmıştı.

Bu transferler için 153 milyon Euro bonservis bedeli ödeyen İspanyol devinin altyapılarından yetişen Sergio Busquest ve Gerard Pique'den maaşlarında indirim talep ettiği iddia edildi.

Yıldız oyuncuların bu öneriye yanıtları merakla bekleniyor.


la liga barcelona Sergio Busquets gerard pique transfer Transfer dönemi Transfer haberleri

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler