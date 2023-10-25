Cumhuriyetimizin 100.Yılı
0
Saat
:
0
Dakika
:
0
Saniye

Barcelona - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü hafta maçında kendi sahasında Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.10.2023 - 13:29
Barcelona - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı yaşanıyor.

Xavi Hernandez yönetimindeki Barcelona, kendi sahasında Darijo Srna'nın ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek.

BARCELONA - SHAKHTAR DONETSK MAÇI SAAT KAÇTA?

Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanancak mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

BARCELONA - SHAKHTAR DONETSK MAÇI HANGİ KANALDA?

Slovak hakem Ivan Kruzliak'ın yöneteceği karşılaşma Exxen TV ve Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Barcelona, grupta oynadığı son maçta Porto deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Shakhtar Donetsk ise deplasmanda karşılaştığı Antwerp'i 3-2 mağlup etmişti.


barcelona Shakhtar Donetsk uefa şampiyonlar ligi canlı Canlı yayın

İlgili Haberler

Barcelona'dan El Clasico'ya özel forma!

Barcelona'dan El Clasico'ya özel forma!
Barcelona Başkanı Joan Laporta: 'Real Madrid taraftarlarına kötü bir haberim var'

Barcelona Başkanı Joan Laporta: 'Real Madrid taraftarlarına kötü bir haberim var'
Barcelona, Bayern Münih'e acımadı!

Barcelona, Bayern Münih'e acımadı!

En Çok Okunan Haberler