Barcelona - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü hafta maçında kendi sahasında Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı yaşanıyor.
Xavi Hernandez yönetimindeki Barcelona, kendi sahasında Darijo Srna'nın ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek.
BARCELONA - SHAKHTAR DONETSK MAÇI SAAT KAÇTA?
Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanancak mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.
BARCELONA - SHAKHTAR DONETSK MAÇI HANGİ KANALDA?
Slovak hakem Ivan Kruzliak'ın yöneteceği karşılaşma Exxen TV ve Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
Barcelona, grupta oynadığı son maçta Porto deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Shakhtar Donetsk ise deplasmanda karşılaştığı Antwerp'i 3-2 mağlup etmişti.
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